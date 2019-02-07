Пчелы способны решать простейшие математические примеры, сообщает chrdk.ru со ссылкой на Science Advances.
Группа ученых из Австралии и Франции работала с 14 пчелами. Для них разработали специальный четырехкамерный стенд.
В первой камере ставили стимул – несколько фигур. Цветом обозначалась задача – если желтый, значит, прибавить один, а если синий – отнять.
В следующей камере предлагалось два решения (числом фигур): правильное и неправильное.
Если пчела давала верный ответ, то попадала в камеру с каплей меда. Если неправильный – то в пустой отсек.
Каждый раз камеры и примеры менялись, но независимо от этого в 70% случаев пчелы давали верные ответы.
В связи с этим ученые сделали вывод, что пчелы не только умеют считать, но и обладают долговременной памятью.
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