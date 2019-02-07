На основе сведений о продажах за январь 2019 года составлен рейтинг самых популярных в России кроссоверов и внедорожников, сообщает tvoe-avto.com.
Возглавил рейтинг Hyundai Creta. За месяц продажи на нее возросли на 9%, достигнув 4187 штук.
Почти на полторы тысячи меньше людей приобрели ее ближайшего конкурента: KIA Sportage – 2761 экземпляр (-10% от показателей декабря 2017-го).
В тройку также вошел Renault Duster, отстав от второй ступени пьедестала почти на 500 машин – 2338 (-7%).
Превысить показатель в две тысячи купленных автомобилей в январе удалось также и отечественному производителю. Речь идет, конечно же, о LADA 4×4. "Ниву" приобрели 2048 россиян.
Остальные продаваемые модели расположились в следующем порядке: Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai и Hyundai Tucson, Renault Kaptur и Toyota RAV4.
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