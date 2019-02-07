Верховная Рада Украины приняла закон, фактически запрещающий россиянам наблюдать за соблюдением законодательства на государственных выборах, сообщает ИА "УНН".
Речь идет о пунктах, согласно которым граждане государства, признанного на Украине государством-оккупантом (государством-агрессором), не могут быть официальными наблюдателями на выборах.
Следовательно, исходя из позиции Рады касательно отношений с РФ, ни один гражданин России не сможет стать наблюдателем.
Не обошлось и без обвинений со стороны авторов законопроекта. Они заявляют о готовящемся россиянами "беспрецедентном вмешательство в выборы". Якобы на эти цели выделено $350 млн.
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