Лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген скончался на 92 году жизни, сообщает РИА "Новости".
Немецкий ученый был отмечен самой престижной научной наградой в 1967 году за открытие технологии мониторинга чрезвычайно быстрых химических и биохимических процессов.
Эйген длительное время возглавлял Институт биофизической химии Макса Планка в Геттингене. Он был одним из самых уважаемых молекулярных биологов мира.
На его счету много открытий и изобретений. Так, в 1993 году совместно с Рудольфом Риглером и Карлом Цейсом немец создал первый коммерческий флуоресцентный корреляционный спектрометр.
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