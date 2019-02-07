Энергетики 7 февраля отчитались о ликвидации коммунальной аварии в бийском микрорайоне Зеленый Клин, сообщает "Алтайская правда".
Первый порыв теплосети произошел еще в ночь на четверг. К утру повреждение устранили, но во время заполнения трубопровода случилось новая авария.
Все это время без тепла оставались 19 многоквартирных домов, школа, детский сад и несколько административных зданий.
В результате специалисты из-за высокого износа металла решили полностью заменить 2,5 метра трубы.
К настоящему времени все ремонтные работы завершены.
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