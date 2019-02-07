Компания семьи основателя "Марии-Ра" Александра Ракшина ведет переговоры о покупке офисно-складского комплекса в Москве, сообщают "Ведомости".
По информации издания, фонд VTBC-Ashmore Real Estate Partners, владеющий зданием, планирует выручить с его продажи 2,6 млрд рублей.
Однако на итоговую сумму сделки может также повлиять и тот факт, что не только Ракшины выразили заинтересованность в недвижимости.
Переговоры о покупке вела и Raven Property Group, правда, согласно сведениям газеты, они предлагали меньше, чем алтайский предприниматель.
О комплексе известно, что его площадь составляет 21 тысячу квадратных метров. Он расположен на улице 8 Марта и приносит стабильный денежный поток от арендаторов. Кроме того, на свободном участке земли можно построить еще один небольшой офисный центр.
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