Порыв трубопровода произошел в Ленинском районе краевой столицы вечером 7 февраля, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
Авария зафиксирована в районе пересечения улиц Антона Петрова и Островского.
Горожане рассказывают о том, что на месте происшествия работают аварийные бригады.
Наряды сотрудников ДПС закрыли проезд по затопленному водой участку.
Известно, что выброс воды на поверхность проезжей части уже прекратили.
Напомним, до этого в Барнауле зафиксировали еще две коммунальных аварии: в районе пересечения улиц Эмилии Алексеевой и Смирнова, а также на Змеиногорском тракте.
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