Сегодня, 7 февраля, в Барнауле зафиксировано уже четвертое по счету ЧП, связанное с выходом воды на городские дороги.
Уже поздним вечером порыв случился на водопроводе на улице Профинтерна в районе здания №24, сообщили в городской администрации.
Сотрудники барнаульского водоканала ведут устранение проблемы. В районе коммунальной аварии временно приостановлено водоснабжение потребителей.
Известно, что без воды сейчас находятся часть жителей улиц Деповская и Профинтерна, а также проспектов Строителей и Комсомольский.
Водоснабжение обещают частично восстановить после того, как авария будет локализована.
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