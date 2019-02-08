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Деньги взял, а зачет не поставил: экс-преподавателя судят в Барнауле

, ИА "Амител"
Бывшего сотрудника АГАУ обвиняют во взятках и мошенничестве
Бывшего преподавателя АГАУ обвиняют в двух эпизодах взятки и мошенничестве / Фото: altai-krai.sledcom.ru

Бывшего преподавателя АГАУ обвиняют в двух эпизодах взятки и мошенничестве / Фото: altai-krai.sledcom.ru

Бывшего преподавателя АГАУ обвиняют в двух эпизодах взятки и мошенничестве, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установлено следствием, в 2014 году к педагогу обратился один из студентов с просьбой помочь избавиться от "хвостов" в нескольких учебных дисциплинах.

Несмотря на то, что сотрудник вуза не имел никакого отношения к этим предметам, он согласился за вознаграждение "уладить" этот вопрос.

В общей сложности нерадивый студент выплатил преподавателю 118 тысяч рублей, однако обещанных услуг так и не дождался.

Кроме того, в ходе расследования выявлено два эпизода получения взятки от студентов за зачеты по учебной дисциплине без фактической их сдачи. Общая сумма полученных средств составила 30 тысяч рублей.

Несмотря на то, что мужчина свою вину не признал, следователи собрали достаточно доказательств для передачи уголовного дела в суд.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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