Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков уличил США в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и предложил им уничтожить лишнее оружие, сообщает РИА Новости.
В Минобороны даже по пунктам перечислили, какое вооружение следует уничтожить американцам.
В список к утилизации вошли пусковые установки Мk-41 для запуска крылатых ракет "Tomahawk", ракеты-мишени, соответствующие по характеристикам баллистическим ракетам средней и меньшей дальности, а также ударные беспилотники, которые попадают под термин "крылатая ракета наземного базирования".
Для вручения ноты с этим предложением в Минобороны пригласили военного атташе при посольстве США в Москве.
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