Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своем Instagram стихотворением ответил Министру здравоохранения России Веронике Скворцовой, которая в эфире радиостанции "Вести ФМ" рассказала, что 70% мужчин трудоспособного возраста в стране умирают из-за пристрастия к спиртному.
Музыкант в ироничном стиле предложил задуматься, не причастен ли алкоголь к самому процессу зачатия россиян:
"Статистически, попробуйте, замерьте
Подойдя точней к вопросу, строже.
Алкоголь причина нашей смерти,
Но и жизни он причина тоже".
Многие высоко оценили юмор Шнурова, но некоторые сочли важным заметить, что алкоголизм – это серьезная проблема и сводить к шутке ее обсуждение ни в коем случае нельзя.
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