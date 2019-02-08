Количество прослушиваний песен Децела на следующий день после его смерти выросло в 150 раз, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу "ВКонтакте".
По итогам 4 февраля треки исполнителя впервые попали в сотню самых популярных социальной сети и приложения BOOM.
Наибольшее число людей прослушало его композицию "Слезы".
Посмертное видео Децла под названием Inferno по данным на 8 февраля собрало свыше 750 тысяч просмотров на YouTube.
Напомним, Кирилл Толмацкий (известен под псевдонимами Децл и Le Truk) умер в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет после концерта. У него остановилось сердце.
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