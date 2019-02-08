Британские ученые в ходе масштабного эксперимента установили эффективный способ избавиться от депрессии, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на Psychosomatic Medicine.
Как выяснилось, наибольшего прогресса в борьбе с плохим настроением из 46 тысяч наблюдаемых человек достигли те, кто сел на диету и занялся спортом.
Ограничения в питании, кстати, достаточно простые – питаться полезными продуктами и отказаться от жирной и вредной еды.
Особенно сильно этот эффект проявляется в том случае, если пациенты не только меняют диету, но и начинают заниматься спортом, — акцентировал внимание представитель Королевского колледжа Лондона Брэндон Стаббс.
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