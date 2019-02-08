Полицейские задержали жителя Барнаула, который под угрозой нанесения увечий вымогал у 19-летней девушки крупную сумму денег, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Началось все с того, что 21-летний парень узнал о скором поступлении 350 тысяч рублей на счет знакомой.
Он попросил одолжить ему эти деньги, чтобы открыть бизнес и оплатить учебу.
Получив отказ, молодой человек избил горожанку и пригрозил, что изуродует ее, если она не отдаст ему требуемую сумму.
В результате потерпевшая обратилась в полицию, а ее обидчик стал фигурантом уголовного дела по п. "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере). Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Комментарии
лишь бы не 90-е
Блин, девчёнки, вы где таких имбецилов находите, чё нормальных мало или с ними недостаточно прёт?
я одно не могу понять....КАК может мужчина у женщины брать деньги? ну так повелось с сотворения мира, что главный добытчик-мужчина....что же с вами, дорогие мужчины, случилось?
что же с вами, дорогие мужчины, случилось?
Что ж с твоими детьми случилось?
Один однажды отмудохал свою бабу на пл.Октября за то, что не дала ему денег на бутылку пива 0,5, потом завалил ее на асфальт и забрал себе весь ее кошелек. Подбежавшим ментам он сказал, что все в порядке, ей просто плохо стало и она подтвердила ментам, что все в порядке, менты дальше пошли, хотя люди говорили им, как все на самом деле было.
не должно быть у нормальной девушки таких знакомых. или она такая же, хочет его побить в ответку, да не может. за такие деньги могла бы и гопоту нанять.
так-то будущий бизнесмен избил
ага, будущий Маск или Гейтс или Цукерберг потом она издаст мемуары "Как меня избил такой-то"
ага, будущий Маск или Гейтс или Цукерберг потом она издаст мемуары "Как меня избил такой-то"
ага, будущий Маск или Гейтс или Цукерберг потом она издаст мемуары "Как меня избил такой-то"
)) а до того, как повелось, домогался))