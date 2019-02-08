Полицейские задержали жителя Барнаула, который под угрозой нанесения увечий вымогал у 19-летней девушки крупную сумму денег, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Началось все с того, что 21-летний парень узнал о скором поступлении 350 тысяч рублей на счет знакомой.
Он попросил у нее занять ему эти деньги, чтобы открыть бизнес и оплатить учебу.
Получив отказ, молодой человек избил горожанку и пригрозил, что изуродует ее, если она не отдаст ему требуемую сумму.
В результате потерпевшая обратилась в полицию, а ее обидчик стал фигурантом уголовного дела по п. "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере). Ему грозит до семи лет лишения свободы.
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лишь бы не 90-е