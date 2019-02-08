Жителя Барнаула будут судить за то, что он расплатился с продавцом киоска за сотовый телефон билетами "банка приколов", сообщает прокуратура Алтайского края.
Как установлено правоохранительными органами, горожанин в киоске подземки на площади Октября присмотрел себе мобильный гаджет, стоимостью 4,2 тысячи рублей.
Однако денег на покупку не было, и он решил, что будет импровизировать.
Запасшись двумя билетами "банка приколов", на которых было написано "2000 дублей", он обратился к продавцу.
Отвлекая внимание, барнаулец начал расспрашивать про возможность расплатиться одновременно картой и наличными.
Получив утвердительный ответ, он перевел ему через платежный терминал 150 рублей, а затем передал две шуточные купюры, накрыв их настоящей 50-рублевой банкнотой.
Не дожидаясь, пока работник киоска как следует рассмотрит "деньги", злоумышленник взял телефон и скрылся.
Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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