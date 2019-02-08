Пятница, 8 Февраль, 10:17

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли учителей штрафовать за агрессию по отношению к ученику?

Спецпроекты

$ 66,02
€ 74,97
225702
Обь
-17см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Аномальные морозы в Алтайском крае-2019 Коммунальные аварии в Барнауле Мусорная реформа
Новости

В Барнауле открыли школу для родителей детей, страдающих эпилепсией

, ИА "Амител"
Первое занятие посетили свыше 10 родственников больных
Близких людей, столкнувшихся с этим заболеванием, обучат оказывать первую помощь при эпилептическом припадке / Фото: pixabay.com

Близких людей, столкнувшихся с этим заболеванием, обучат оказывать первую помощь при эпилептическом припадке / Фото: pixabay.com

На базе Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства по адресу Гущина, 109 в Барнауле открыли школу для родителей детей, страдающих эпилепсией, сообщает правительство региона.

В ней близких людей, столкнувшихся с этим заболеванием, обучат оказывать первую помощь при эпилептическом припадке.

Также посетителей ждут рекомендации по ведению дневника здоровья, лечению и желательному образу жизни эпилептиков.

Занятия будут проходить раз в месяц. Первое из них уже состоялось. Его участниками стали свыше десятка людей.

Им рассказали про распространенные ошибки при оказании помощи детям во время приступа.

Следующий урок пройдет в конце февраля. На нем специалисты объяснят, как нужно вести дневник больного.

Более подробную информацию о занятиях можно получить по телефону 8 (3852) 56-98-19.

Отметим, что в Алтайском крае, по официальным данным, проживает более 2,5 тысячи детей, страдающих эпилепсией.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
10:15
Выходные с ТРЦ "ПИОНЕР": что интересного ждет нас в феврале 0
10:05
Спасла пенная атака: пожар на АЗС ликвидировали в Новосибирске 0
09:32
Лжеправоохранитель обманул пенсионерку на Алтае на 150 тысяч рублей 2
09:23
С 8 по 11 февраля пройдет снегоходный фестиваль в Горном Алтае 0
09:12
Девочек видели в торговом центре: подробности пропажи школьниц на Алтае 0
09:07
В Барнауле открыли школу для родителей детей, страдающих эпилепсией 0
08:50
Барнаулец купил телефон, расплатившись билетом "банка приколов" 0
08:37
Барнаулец избил 19-летнюю девушку, вымогая деньги на бизнес 12
08:26
Движение по улице Профинтерна открыли в Барнауле после коммунальной аварии 3
08:17
Как правильно одеваться в морозы и что нельзя делать в сильные холода 26
08:06
Спецназовец-билингв с сибирским прошлым: интересные факты о Германе Грефе 20
07:50
Какие звезды приедут в Алтайский край на 90-летний юбилей Василия Шукшина 1
07:34
Суд отказался менять цену недвижимости в Барнауле, принадлежавшей "Зернобанку" 0
07:19
Кого на Федора-поминальника навещали души умерших родственников 0
07:03
Уникальный дом в форме полусферы продают под Барнаулом 19
06:48
Когда будет главное суперлуние 2019-го года, и что оно означает? 0
06:32
Малыши на службе: очаровательные щенки-полицейские 2
06:17
Холод, уходи: Алтайский край 8 февраля остается в зоне лютых морозов 0
06:01
Шагать по воде: фотопрогулка по замерзшей Оби 0
05:37
Ученые назвали простой способ избавиться от депрессии 0
04:17
После смерти Децла его песни впервые попали в топ-100 в соцсети "ВКонтакте" 3
03:57
Россиянка Воронина взяла бронзу на ЧМ по конькобежному спорту 0
02:35
"И жизни он причина тоже": Шнуров сочинил стих про смертность от алкоголя 0
01:18
Минобороны РФ предложило США уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД 0
00:23
Деньги взял, а зачет не поставил: экс-преподавателя судят в Барнауле 2
23:59
В Барнауле перекрыли движение по подтопленной улице Профинтерна 0
23:22
Третий день ищут двух без вести пропавших школьниц из Новоалтайска 1
23:03
Новая коммунальная авария оставила без воды несколько улиц Барнаула 4
22:45
В Барнауле произошла третья за день коммунальная авария 5
22:20
Ракшины хотят купить офисный комплекс в Москве за 2,6 млрд рублей 3
22:01
Оставивший без тепла 19 многоэтажек порыв теплосети ликвидирован 0
21:44
Умер лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген 0
21:24
Рада запретила наблюдателям из РФ следить за выборами на Украине 0
21:04
Названа десятка самых продаваемых в России кроссоверов 0
20:43
Ученые доказали, что пчелы умеют считать 3
20:20
Эксперты уличили приложения в слежке за экранами смартфонов 0
20:02
Рокера Оззи Осборна госпитализировали в больницу 0
19:41
Президентом УЕФА на четыре года избран Александер Чеферин 0
19:23
Госдума разрешила гражданам фиксировать нарушения ПДД 2
19:08
Коротко о главном: коммунальные аварии, аномальный мороз и проблемы с автобусами
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 7 февраля
18:42
В Google объяснили "украинский" Крым техническим сбоем на карте 2
18:22
Банду экстрасенсов осудили за мошенничества в Новосибирске 0
18:04
В Барнауле восстановили водоснабжение после коммунальной аварии 0
17:50
В тройку лучших малых аэропортов России включили барнаульский 5
17:32
Третья волна аномального холода: на Алтае продлили штормовое предупреждение 0
17:21
Трамвай сбил пешехода в Барнауле 7
17:15
Готовившего вооруженный переворот полковника Квачкова освободили от наказания 7
17:01
Коммунальную аварию на Змеиногорском тракте в Барнауле устранят за пару часов 0
16:48
Единая Россия принимает жалобы жителей Алтая на неверные начисления платы за ТКО 2
16:32
Ученые опровергли теорию, что кенгуру научились прыгать из-за климата 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.