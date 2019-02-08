На базе Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства по адресу Гущина, 109 в Барнауле открыли школу для родителей детей, страдающих эпилепсией, сообщает правительство региона.
В ней близких людей, столкнувшихся с этим заболеванием, обучат оказывать первую помощь при эпилептическом припадке.
Также посетителей ждут рекомендации по ведению дневника здоровья, лечению и желательному образу жизни эпилептиков.
Занятия будут проходить раз в месяц. Первое из них уже состоялось. Его участниками стали свыше десятка людей.
Им рассказали про распространенные ошибки при оказании помощи детям во время приступа.
Следующий урок пройдет в конце февраля. На нем специалисты объяснят, как нужно вести дневник больного.
Более подробную информацию о занятиях можно получить по телефону 8 (3852) 56-98-19.
Отметим, что в Алтайском крае, по официальным данным, проживает более 2,5 тысячи детей, страдающих эпилепсией.
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