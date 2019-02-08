Следственный комитет проводит проверку по факту пропажи двух школьниц из Новоалтайска, местонахождение которых неизвестно с вечера 6 февраля.
Напомним, что две ученицы 12-ти и 13-ти лет ушли из школы, после чего родные их больше не видели.
"По предварительным данным, девочки живы и здоровы, местные жители видели их в одном из торговых центров города, однако на связь они не выходят. В настоящее время следователями-криминалистами и оперативными сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные и разыскные мероприятия, устанавливаются обстоятельства, а также причины и условия исчезновения несовершеннолетних", – указывают в краевом управлении СКР.
Приметы:
12-летняя девочка ростом 150 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы до плеч, карие глаза. Была одета в серую вязаную шапку, розовую куртку с опушкой на капюшоне, синие джинсы, бордовые кроссовки. При себе был рюкзак сине-зеленого цвета со школьными принадлежностями.
13-летняя девочка ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, прямые светлые волосы. Была одета в синюю шапку с помпоном, синюю куртку с капюшоном длиной до бедер, розовые кроссовки.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просьба обратиться по телефонам: 8 (385-2) 29-80-94 или 02.
Комментарии