Сегодня, 8 февраля, в Усть-Коксинском районе стартует фестиваль по зимним техническим видам спорта "Горячий снег", сообщают "Новости Горного Алтая".
Мероприятие торжественно откроется в субботу, 9 февраля, и продлится до понедельника.
Наиболее увлекательная часть фестиваля – это состязание "Эндуро на снегоходах и сноубайках".
Участники преодолеют трассу с перепадами высот 2,3 км.
Победители станут участниками похода на снегоходах к подножью Белухи и истоку реки Катунь.
Призерам же выпадет честь пополнить антибраконьерский рейд Катунского заповедника в местах обитания кабарги.
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