Огнеборцам удалось предотвратить взрыв / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
Автомобиль загорелся на одной из АЗС Новосибирска вечером 7 февраля, сообщает региональное управление МЧС России.
Сообщение о пожаре в Октябрьском районе города поступило в экстренные службы в 19:33.
Незамедлительно на место ЧП направили пожарные расчеты.
В течение 10 минут они прибыли на место возгорания и провели пенную атаку, чтобы остановить горение и охладить грозящее взорваться оборудование автозаправочной станции.
Огнеборцам удалось предотвратить взрыв. Спустя 9 минут с момента прибытия пожар был потушен.
Причина пожара выясняется. По предварительным данным, машина могла загореться из-за ее технической неисправности.
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