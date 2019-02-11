Успех в любой из сфер жизни человека зависит от многих факторов. Некоторые из них влияют на достижение желаемого результата прямо и непосредственно – знание дела, опыт, – но речь сейчас не о них. Косвенные факторы также влияют на успех, и внешний вид человека – именно тот фактор, который определяет эффективность деловых и социальных связей, способствует созданию и поддержанию имиджа.
ИСКУССТВО ОДЕВАТЬСЯ: "КАЗАТЬСЯ, А НЕ БЫТЬ"
Умение одеваться, создавать свой стиль – такое же искусство, как и любое другое. Одежда должна служить и помогать достижению ваших целей. Одевайтесь как тот, кем вы хотите быть, а не как тот, кем вы являетесь. Все, включая вашу манеру одеваться, должно иметь цель. Раз уж вы должны носить одежду, сделайте так, чтобы она обеспечивала ваше превосходство. Одежда не только расскажет людям о том, кто вы, но и отразит ваши стремления.
ОДЕЖДА ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ БОЛЬШЕГО
Всегда одеваться стильно, модно, актуально и соответствовать своим целям легко с одеждой брендов RESERVED, CROPP и SINSEY*. К тому же, в этих магазинах еще идут потрясающие распродажи до 75%! Позвольте себе больше вместе с RESERVED, CROPP, SINSEY в ТРЦ "ПИОНЕР"!
И, наконец, приятный сюрприз: в одном из отделов RESERVED, CROPP или SINSEY спрятан сертификат на 3000 рублей! Следите за подсказками в соцсетях ТРЦ "ПИОНЕР" и обязательно найдете его! Ждем вас за покупками!
ТРЦ Пионер
г. Барнаул, проспект Ленина, 102в
Сайт
Группа "ВКонтакте"
Инстаграм
"Одноклассники"
*Резёвд, Кропп, Синсей — прим. ред.
Комментарии
если ты одеваешь в этих ширпотребных магазинах, то ты автоматом успешный человек... в Барнауле ))