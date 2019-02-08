Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности выразил опасения по поводу растущих при содействии США и НАТО поставок военной техники и оружия в Косово, сообщает РИА "Новости".
По его словам, территория непризнанной Россией и многими другими странами республики становится удобной зоной для рекрутирования террористов, потерпевших неудачу в Сирии и Ираке.
Особое беспокойство Постпреда России при ООН вызывают и "безнаказанные преступные действия против сербов и их имущества", которые стали уже повсеместным явлением.
– Гарантий, что так называемые ВС Косово, состоящие во многом из террористов "Освободительной армии Косово", не будут использованы против сербского населения, нет, – констатировал Василий Небензя.
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