Местонахождение двух школьниц из Новоалтайска, которые не вернулись домой 6 февраля, установлено. Их жизни ничто не угрожает.
Напомним, что ученицы 12-ти и 13-ти лет вечером 6 февраля не вернулись из школы домой.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, сейчас их местонахождение установлено. Девочки живы и здоровы, они опрашиваются следователями и в ближайшее время будут переданы родителям.
Читайте также: Третий день ищут двух без вести пропавших школьниц из Новоалтайска
В рамках проверки будут установлены причины их ухода.
Комментарии
Судя по характерной "милицейской" фотографии, девочки попадают в поле зрения органов не первый раз. Думается. в таком случае оплачивать поиски должны родители.
такие мелкие уже гуляют, а что же будет в 15 лет?
выдрать за то , что заставили столько людей искать их по такому морозу