Российский Reebok 7 февраля опубликовал в Instagram рекламу с участием создательницы издания Breaking Mad и телеграм-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой, вызвавшую активный, но очень неоднозначный отклик.
Многие комментаторы сочли слоганы феминистскими, а отдельные из них и вовсе унизительными.
Особенно "досталось" фразе "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо".
После потока негативных отзывов рекламу удалили, однако позднее вернули, но уже без самых резонансных снимков.
При этом представители компании заявили, что фразы на рисунках – это не рекламные слоганы, а лишь частное мнение героинь, которым дали возможность высказаться.
"Их жизненные принципы в чем-то расходятся с существующими шаблонами о роли женщин в обществе, поэтому их слова могут восприниматься неоднозначно", – гласит текст поста.
Одинаково уважительное отношение ко всем существующим мнениям является одним из принципов компании Reebok. Бренд посчитал нужным дать возможность высказаться главным героиням проекта, которые профессионально занимаются традиционно "не женским" видом спорта – смешанными единоборствами.
Отсутствие "некоторых снимков" объяснили тем, что они не соответствуют возрастной политике социальной сети.
Ведущий специалист по маркетингу компании Reebok Александр Голофаст, придумавший эту рекламу, рассказал, как дело обстояло в компании после шквала критики.
"Бренд снял клевую фотосессию, сделал хороший видеоконтент, долгое время делал постпродакшн, накладывал логотипы, и как только он получает часть негативных комментариев – он берет и отказывается от того, что сделал, – цитирует специалиста "Дождь". – Бренд может так сделать, но мне просто стыдно, что я таким образом выгляжу нелепо".
Комментарии
у него и фамилия креативная Голофаст и Ко