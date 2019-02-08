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"Большая сцена" в Барнауле: стартовал пятый сезон проекта

, ИА "Амител"
В честь Года театра и первого юбилея проекта организаторы обещают сделать его еще более масштабным, интересным и новаторским

Накануне в обновленном Дворце культуры города Барнаула состоялась первая встреча участников и режиссеров пятого, юбилейного сезона театрального проекта "Большая сцена" от журнала "Автограф". В честь Года театра и первого юбилея проекта организаторы обещают сделать его еще более масштабным, интересным и новаторским. В этом сезоне "Большую сцену" поддержал Комитет по культуре г. Барнаула и Алтайский театр музыкальной комедии, а партнером проекта стал ПАО "Ростелеком". Финальный показ спектакля состоится 18 апреля во Дворце культуры г. Барнаула. Зрители увидят 4 разные постановки – от классических до ломающих театральные стандарты сцен.

В проекте 28 участников, все они непрофессиональные актеры – это принципиальное условие проекта, –  но каждый из них успешен в своей области и готов освоить театральные горизонты. Среди них – предприниматели, руководители различного уровня, топ-менеджеры, представители творческих профессий, журналисты и даже экс-солистка театра Аллы Духовой "Тодес". Некоторые из участников уже не первый раз в "Большой сцене" и представляют, на какой ответственный шаг решились.

Премьера "Большой сцены" пройдет в обновленном Дворце культуры г. Барнаула, оснащенном по последнему слову техники. Сегодняшний зрительный зал рассчитан на 775 мест и, по словам директора Дворца культуры Романа Ильина, реновация сцены ДК проводилась с учетом того, что на ней будут проходить театральные постановки. Актеры "Большой сцены" на первой встрече уже познакомились с площадкой и оценили ее удобство.

 

Обучать актерскому мастерству и работать над театральными постановками будут принципиально разные режиссеры, яркие и лишенные шаблонов. Каждый из них – истинный профессионал своего дела: Николай Вязигин, заслуженный работник культуры РФ, доцент кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства, художественный руководитель режиссерских курсов Алтайского государственного института культуры, Татьяна Тимофеева, театральный режиссер, педагог, член Союза театральных деятелей РФ, Дарья Уханкова, выпускница X Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", г. Москва, педагог-режиссер театральной школы "Я-Актер!", Санкт-Петербург, руководитель и педагог детской театральной студии "Домик Актера" и режиссер Дома Актера на Алтае.

Главный режиссер проекта – Леонид Черкашенинов, заслуженный работник культуры РФ, заведующий кафедрой режиссуры праздников Алтайского государственного института культуры. В проекте он второй год, но роль главного режиссера принимает на себя впервые: "В прошлом году я принял с опаской предложение работать с участниками "Большой сцены". Но был восхищен людьми, которые пришли на проект! Говорю это совершенно искренне. Когда у человека есть внутреннее стремление раздвинуть собственные рамки, когда он хочет выйти за усталость будней, то это всегда достойно восхищения. Меня покорило, что участники проекта искренне хотели и были готовы играть, поэтому я с удовольствием принял предложение в этом году", – признался Леонид Черкашенинов.

За все время существования проект "Большая сцена" сделал огромный вклад в популяризацию театра и культуры в целом. Кроме того, на протяжении всех сезонов сохраняется и благотворительная направленность проекта – часть средств от продажи билетов идет на благие дела.

Список участников проекта "Большая сцена":

Анна Татарникова, адвокат

Татьяна Кириленко, консультант по подбору персонала рекрутингового агентства "Дело"

Мария Доценко, руководитель юридической фирмы Dotsenko

Лариса Ледина, домохозяйка

Наталья Бардина, руководитель оптово-торговой компании (город Новосибирск)

Александра Анисимова, архитектор

Ольга Черкашина, собственник компании "Лучшие окна"

Екатерина Шерстобитова, бухгалтер компании "Вианор"

Алина Клочко, дизайнер ювелирных украшений

Ирина Шестернина, менеджер по продажам

Андрей Загарин, инвестор

Ольга Неверова, менеджер по маркетингу и рекламе

Галина Ващенко, индивидуальный предприниматель-руководитель, бизнес-партнер компании Amway 

Павел Бакушкин, директор ООО "Блю Фарэвэй"

Екатерина Банных, исполнительный директор ООО "Сибирская перспективная компания"

Алексей Камышов, генеральный директор ООО "Фортуна"

Татьяна Шувакина, кондитер, руководитель шоколатерии "Марчелато"

Ирина Белоусова, директор ООО "Консоль"

Андрей Малышев, ведущий дилер компании Fogel

Анна Адамайтес, заместитель главного редактора журнала "Автограф"

Илья Кочетков, журналист ИК "Наши Новости",

Владислав Прохоров, предприниматель

Кулагин Андрей, директор ООО "Гидроснаб"

Копылков Евгений, предприниматель в сферах строительства, проектирования, консалтинга, торговли

Валерия Климова, управляющая магазином запчастей для "Камаз"

Гордюшкина Людмила, руководитель направления планирования ПАО "Ростелеком"

Черепанова Инна, специалист по продажам клиентам малого и среднего бизнеса ПАО "Ростелеком"

Прокопова Анна, специалист по продажам ПАО "Ростелеком".

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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