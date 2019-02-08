Непродолжительная болезнь стала причиной смерти британской писательницы Розамунды Пилчер, сообщает "Ъ" со ссылкой на Independent.
Она скончалась в возрасте 94 года в больнице родного шотландского городка Данди.
Пилчер написала свыше десятка книг. Наибольшую известность ей принес роман "Семейная реликвия", увидевший свет в 1987 году.
Его продали по всему миру общим тиражом, составившим несколько миллионов экземпляров.
В 1997 году Пилчер стала лауреатом немецкой телевизионной премии "Бэмби". В 2002 году ее удостоили звания офицера Ордена Британской империи.
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