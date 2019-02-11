Традиционно в этом направлении компания сотрудничает с Федеральной службой судебных приставов. Так, в 2018 году были проведены 1625 совместных рейдов по должникам за электроэнергию.
Обходы проводятся еженедельно на территории обслуживания АО "Алтайэнергосбыт" – во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай. В прошедшем году было возбуждено 8897 исполнительных производств в отношении клиентов энергокомпании – физических лиц на сумму более 41,4 млн рублей.
В текущем году систематическое посещение неплательщиков будет продолжено. В этой связи АО "Алтайэнергосбыт" напоминает, что меры взыскания в счет оплаты электроэнергии могут быть направлены на имущество, счета, пенсию, заработную плату и все средства должника в банках и иных кредитных организациях. Также пристав-исполнитель вправе объявить запрет на распоряжение имуществом (например, продажу или дарение автомобиля), а также выезд за границу.
В случае несвоевременной оплаты судебного решения (приказа), кроме суммы указанной в этом документе, гражданину-неплательщику придется оплатить исполнительный сбор, который составляет 7% от подлежащей к взысканию суммы, но не менее 1000 рублей.
Со своей стороны АО "Алтайэнергосбыт", согласно законодательству, имеет право передавать информацию об имеющейся задолженности клиентов в бюро кредитных историй. В итоге неплательщик может столкнуться с трудностями в получении кредита: в полном отказе или в выдаче его с повышенной процентной ставкой.
Обращаем внимание жителей Алтайского края и Республики Алтай, что узнать о наличии задолженности можно, воспользовавшись электронным сервисом "Банк данных исполнительных производств":
– для жителей Алтайского края;
– для жителей Республики Алтай.
Комментарии
всяким энерго.. надо поумерить свои аппетиты!
предложение - рассчитываться органами например почкой !!!
Триста ударов сталеалюминиевым проводом и две тысячи часов работ на линиях электропередачи, конечно же не исключая штраф, пени, штраф на пени, пени на штраф и сумму самой задолженности, которую можно изъять как в нематериальном виде (к примеру, забрать душу), так и каком-либо немонетизированном виде (к примеру, забрать второго ребенка первого сына, когда он родится).
На ост.Центр занятости, есть их вывеска, стоящая на земле, рядом с остановкой, кто-то ее ногами сегодня отметил, одни осыпавшиеся буквы валяются...