Владимир Познер в эфире программы "Абонент недоступен" латвийского канала mix tv признался, что может отказаться от атеизма, сообщают "Известия".
Известный своими атеистическими взглядами 84-летний журналист гибко ответил на вопрос о том, готов ли он поверить в Бога.
"Я думаю, что это маловероятно, но неправильно будет сказать, что этого произойти не может", – рассуждал Познер.
По его словам, он вообще предпочитает не употреблять слова "никогда" и "невозможно".
В качестве примера из другой области россиянин привел свое отношение к советскому строю.
Ведь в 20 лет он даже подумать не мог, что впоследствии будет негативно отзываться о социализме в СССР.
При этом Познер затруднился назвать, что именно его убедит в существовании Господа.
"Я не могу даже представить себе, что это может быть", – честно ответил гость программы.
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