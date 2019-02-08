Опрокидывание автобуса, перевозившего работников шахты "Распадская", произошло в Кемеровской области. В результате ДТП погибли шесть человек и еще 16 пострадали, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя "Распадской угольной компании".
Собеседник агентства уточнил, что трагедия случилась на технологической дороге разреза "Распадский". "Шесть человек получили травмы, несовместимые с жизнью, 16 человек травмированы", – отметил представитель компании.
Сейчас на предприятии создана специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств происшествия.
По имеющимся данным, всего в автобусе находилось 22 человека. Источник в экстренных службах сообщил, что автобус упал с высоты около 40 метров.
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