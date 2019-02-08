Международный аэропорт Барнаула им. Г. Титова (BAX) в 2018 году перевез около 500 тысяч человек. Об этом 8 февраля журналистам сообщил гендиректор аэропорта Виталий Архипенко.
"Долгие годы пассажиропоток составлял 300 тысяч пассажиров. В 2016 году году мы обслужили 384 тысячи человек, а в 2017 году – 521 тысячу. В 2018 году мы достигли показателя в 500 тысяч пассажиров", – рассказал Архипенко.
На вопрос, почему, по его мнению, в последние годы число пассажиров выросло с 300 до 500 тысяч, эксперт ответил, что по его "субъективному мнению", пассажиропоток увеличился за счет региональных пассажиров. "Денег в карманах стало чуть-чуть больше", – заключил Архипенко, добавив также, что в регионе растет динамика чартерных туристических рейсов.
Говоря о предстоящем сезоне, эксперт сообщил, что в 2019 году из аэропорта Барнаула можно будет улететь в Москву, Санкт-Петербург, Казань. Планируется возобновить полеты в Красноярск. "В южном направлении будет Анапа, Сочи, Симферополь. Из чартерных направлений – Вьетнам, может быть, получится сохранить Таиланд, но авиакомпании и туроператоры не очень охотно на это идут", – рассказал гендиректор аэропорта.
По мнению Архипенко, расширение географии направления напрямую зависит от спроса: "Иногда мы думаем, почему бы не поставить рейс во Владивосток. Но когда такие попытки удается реализовать, ставим рейс, а он перевозит по 20-30 человек. Для перевозчиков это удовольствие очень дорогое, поэтому компания уходит. Все зависит от спроса. Тот спрос, который есть в регионе, удовлетворен".
Комментарии
а откуда он знает сколько у на денег в самом нищщем крае
"В 2017 году — 521 тысячу.
В 2018 году мы достигли показателя в 500 тысяч пассажиров" А где прирост вижу наоборот
8.02.2019 14:42
Дмитрий
денег-то больше стало. Угадайте, почему )))
"Денег у людей стало больше"
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У тех, что летают - возможно, а это не более 10% населения. У остальных стало меньше.
а откуда он знает сколько у на денег в самом нищщем крае
Если вы нещщщеброд и лентяй - это не значит что все такие....)
О..., мистер "идите работать" всплыл)))
Если вы нещщщеброд и лентяй - это не значит что все такие....)
где в моем посту вы вообще увидели информацию на которую вы так среагировали?
А откуда они знают про спрос? В Казахстан элементарно нету. В Тунис нету. Ничего нету. А тай с туркистаном надоело.
8.02.2019 15:39
Алексей
в казахстан на самолете??????????????
летать нужно через москву там выгода в 20-30 тысяч
для москвичей все путевки дешевле (естессно кроме китая и тайваня и их соседей)
для этих направлений дешевле через Новосиб
.....турпоток в 2018 вырос...
А может бить это люди просто бегут (улетают) из Барнаула? т.е. насовсем? туда, где з/пшка больше?
О_о