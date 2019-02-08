Глава "Роснано" Анатолий Чубайс прокомментировал освобождение от наказания бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.
"Послушайте, дедушке – восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости", – написал Чубайс на своей страничке в Facebook, ответив одновременно всем "засыпающим его вопросами" журналистам.
Напомним, что Владимира Квачкова освободили от отбывания наказания за возбуждение ненависти или вражды в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК.
Отставной военный уже отсидел срок за подготовку вооруженного госпереворота и рассчитывает выйти на свободу 19 февраля.
Интерес к мнению именно Чубайса связан с тем, что сначала Квачкова обвиняли в подготовке покушения на него.
Однако после того как суд признал экс-разведчика невиновным, ему предъявили уже другое обвинение.
Комментарии
Дедушке ДА, счастливой старости. В отличии от "чубакабры".
Квачков-это человек в отличии от ... (я не знаю как точно назвать эту рыжую мразь)