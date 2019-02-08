Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью сотрудников разреза "Распадский" в Кемеровской области, передает "Интерфакс".
В областном управлении Следственного комитета уточнили, что дело возбуждено по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил приведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
В данный момент на месте работает следственная группа. Напомним, что на территории разреза произошло опрокидывание автобуса с горняками, в результате чего погибли шесть человек, еще 16 были госпитализированы.
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