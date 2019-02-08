Сергею Лазареву во второй раз доверено представлять Россию на конкурсе Евровидение-2019, сообщает РИА "Новости".
О том, с каким настроем готовится к конкурсу и что собирается предложить зрителям, популярный исполнитель рассказал в эфире программы "Доброе утро" на телеканале "Россия 1".
По его словам, второе место, завоеванное им в 2016 году, поднимает планку ожиданий и ответственности.
"Все уже исключительно ожидают от меня только победы", – рассказал Лазарев.
И претендовать на триумф он намерен с песней, которую написали Филипп Киркоров и композитор из Греции.
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