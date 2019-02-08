Повреждения на трех водопроводах устраняет барнаульский водоканал – все работы планируется завершить в течение дня.
Как указывают в пресс-службе коммунального предприятия, работы проводятся по адресам: улица Профинтерна, 24, улица Островского, 62, улица 2-я Строительная, 54.
Отметим, что по первым двум адресам повреждения были зафиксированы накануне вечером, а на 2-й Строительной данные об аварии поступили в 01:20.
"Все повреждения произошли на чугунных водопроводах. Этот материал – прочный, но подвержен влиянию низких температур, которые держатся в регионе. Из-за этого в зимний период повреждения чаще всего выявляются именно на чугунных водопроводах", – добавляют в водоканале.
Ориентировочные сроки устранения: улица Островского, 62 – 14:00, 2-я Строительная, 54 – 16:00, улица Профинтерна, 24 – 23:00.
Для граждан, у которых ограничено водоснабжение, осуществляется подвоз воды. Заявку можно оставить по телефону (3852) 28-22-00.
Комментарии
Ну,ну, не надо ля-ля, морозы в Сибир всегда были крепкие, и чугун знаете ли как -то выдерживал, а оправдать тотальное воровство и разгильдяйство туземной городской администрации морозами это завсегда пожалуйста.
Оказывается чугун во всем виноват.
чугун? О_о А вы его еще и варите? О_о
Я не виноват!
по профинтерна проезжал почти 2 часа назад. пневмомолотом ковыряли...
аварии необходимы, без аварий не будет финансирования
Ну если чугун не подходит, что ж вы его за столько лет собирания коммунальных платежей с заложенными в них суммами на ремонт его не заменили? На то, что подходит?
Этот материал – прочный, но подвержен влиянию низких температур.
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Откуда прочный? Молотком стальным разбивается как стекло. Если бы сказали износостойкий и корозийно-устойчивый, то поверил бы.
Если все знают,что чугун такой хрупкий в морозы-почему не меняют на более современные материалы?Деньги берут,а гарантии никакой..
А лучше утеплять не пробовали, если подвержен влиянию низких температур? Понастроили высоток, повысили давление в системе в 2 раза, вот и чугун 50 летней давности лопается. Это вам не сталь, которую плющить можно.
Это вам не сталь, которую плющить можно.
Сталь бы за 50 лет лет до состояния решета дошла бы от коррозии.
Если обвести все точки порывов на карте Барнаула мы получаем пентаграмму.