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В Барнауле открылось новое уютное место с невероятно вкусной атмосферой

, ИА "Амител"
Жителей и гостей краевой столицы ждет фирменный магазин "Форне" в абсолютно новом формате

Кондитерская сеть "Форне" заботится о своих клиентах и напоминает, что баловать себя и своих близких вкусными мгновениями – это не только приятно, но и полезно для психологического здоровья и взаимоотношений с окружающими людьми.

Именно поэтому "Форне" открыл фирменный магазин в новом формате. Теперь вы можете не только приобрести свежие сладкие вкусности по дороге на работу, домой или в гости, а также отдохнуть и насладиться чудесными вкусами сладкого мира "Форне".

Итак, какие преимущества ожидают вас в новом магазине-кондитерской "Форне" по адресу: ул. Антона Петрова, 144:

1.     Комфортный уголок, где можно отдохнуть с аппетитным пирожным или кусочком торта, дополнив сладость вкуса соблазнительным натуральным кофе или ароматным чаем из сбора алтайских трав.

2.     Всегда только свежие кондитерские изделия из натуральных продуктов: торты, рулеты, чизкейки, пирожные, печенье, зефир, мармелад и многое другое. Разнообразие ассортимента покорит даже самого искушенного сладкоежку.

3.     Здесь вы сможете заказать торт, который станет кульминацией абсолютно любого вашего торжества. Дизайн торта можно выбрать по каталогу или придумать свой. Кондитеры "Форне" готовы дать жизнь любой вашей фантазии!

4.     Удобное время работы и расположение нового магазина.

5.     Весь февраль 2019 года в магазине действует акция: при покупке торта – каждому покупателю на выбор чашка натурального черного кофе или чая из алтайских трав в ПОДАРОК.

Магазин-кондитерская "Форне"
г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 144
Режим работы: с 09:00 до 21:00

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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