Фото: brelcg.com
Известный актер театра и кино, народный артист России Сергей Юрский умер на 84-м году жизни, передает РИА "Новости".
О смерти артиста проинформировала пресс-служба театра Моссовета.
Напомним, что СМИ сообщали о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера еще в конце прошлого года, но в театре указывали, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении.
Сергей Юрский родился 16 марта в 1935 году в Ленинграде. С 1978 года он жил и работал в Москве. В Театре имени Моссовета он поставил такие спектакли, как "Тема с вариациями", "Правда – хорошо, а счастье лучше", "Не было ни гроша, да вдруг алтын" и другие. С 1991 года Юрский играл и ставил спектакли на сцене театра "Школа современной пьесы". Кроме того, Сергей Юрский широко известен своими ролями в таких фильмах, как "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби".
Комментарии
Светлая память......................
Спасибо за прекрасные роли ...
От чего умер? Голова у него прекрасно работала и после 80 лет, часто интервью давал.
Беги, дядь Мить ((((
Светлая память... Покойся с миром.
8.02.2019 13:41
- гость -
сейчас пустоголовые про новичка и полоний вспомнят. путина обвинят.
а я ей говорю-Санюшка, а она мне- Митюнюшка ))))) блин, какой светлый фильм...спасибо...земля пухом
Уходят последние Советские Актеры!
"На каждого человека, даже партийного, давит атмосферный столб весом в двести четырнадцать кило!
Это научно – медицинский факт. И мне стало с недавнего времени тяжело. Вы только подумайте! Двести четырнадцать кило! Давят! круглые сутки!, в особенности по ночам!"
Светлая память...
АКТЁР... (((
Земля пухом! Неподражаемый Остап Бендер " Золотой телёнок" М.Швейцера
8.02.2019 13:46
- гость -
8.02.2019 13:41
- гость -
сейчас пустоголовые про новичка и полоний вспомнят. путина обвинят.
К твоему сожалению здесь пустоголовый один ты.
13:46
- гость -
Путираст, ты совсем обезумел.
8.02.2019 14:10
- гость -
пустоголовый, прости, что я не дал тебе блеснуть умищем и твой заготовленный спич оказался сорванным.
8.02.2019 14:17
- гость -
иди в новостях про Децла свои слова про новичка назад заберай