Жительница Барнаула стала жертвой похищения в декабре 2017 года, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Девушке, когда она садилась в свой автомобиль Audi, брызнули в лицо из газового баллончика.
Деморализованную внезапным нападением горожанку закинули на заднее сиденье ее же иномарки и повезли за пределы краевой столицы.
Высадили из машины только в Бийске, да и то для того, чтобы перевести в арендованную квартиру.
Там несчастной угрожали ножом и забрали у нее все деньги, ювелирные украшения и ценные вещи. Общий ущерб гражданке оценен в 400 тысяч рублей.
Неизвестно, какая судьба ждала бы девушку, если бы один из похитителей не забыл запереть дверь.
Потерпевшая сбежала и сразу же обратилась в правоохранительные органы.
Вскоре подозреваемых задержали. Ими оказались ранее судимые жители Бийска 24 и 27 лет.
Накануне они вместе со своим 23-летним сообщником, участвовавшим в нескольких других их преступлениях, предстали перед судом.
В зависимости от роли каждого, их признали виновными в хранении крупной партии наркотиков, краже, покушении на грабеж, причинении тяжкого вреда здоровью, разбое и похищении человека.
Похитителей приговорили к 9 и 10 годам колонии строгого режима. Третьему бийчанину, участвовавшему в краже и покушении на грабеж, назначено 3 года лишения свободы условно.
Комментарии
Попытка СК прикрыть тему с собакой и полицейскими?
и за все перечисленное всего 10 лет???
Нет машины плохо, есть - еще хуже, можно жизни лешиться в аварии или после похищения.