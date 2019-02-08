Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сегодня, 8 февраля, провел рабочую встречу с мэром Барнаула Сергеем Дугиным, сообщает "Катунь 24".
Они обсудили состояния коммунальной инфраструктуры краевой столицы.
Градоначальник заверил главу региона, что ситуация с коммунальными авариями находится на контроле.
Он также акцентировал внимание на уменьшении количества аварий на водопроводных сетях на 8 случаев.
Если в январе 2018-го произошло 36 таких ЧП, то в аналогичном периоде текущего года 28, заверил Дугин.
Отметим, что в данный момент в краевой столице ликвидируют три повреждения на сетях.
Комментарии
Местный на сцену...,все ждут клоуна
Он хоть не прячется за анонимным "гость", а ты - надел маску и типа крут?
8.02.2019 14:32
- гость -
назвался сити-менагером, полезай в СИЗО!
То есть две коммунальные аварии в день, а не три, дык ведь день ещё незакончен, г-н Дугин, хорошую мину при плохой игре делать не надо!
Он заверил а тот поверил - люди будут седеть без воды и отопления по факту.
Теплосети, водяные трубы изношены на 70-90% а у этих кло@нов все под контролем...
ЦИРК!!!!ЦИРК!!!!!ЦИРК....
Все хорошо, прекрасная маркиза...