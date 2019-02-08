Новый современный аэровокзал площадью 8 тысяч кв. метров может появиться в Барнауле в ближайшие несколько лет. 8 февраля руководство аэропорта и министр транспорта Алтайского края представили варианты реконструкции здания. После этапа обсуждений и согласований собственники будут готовы назвать окончательную цену проекта, сейчас его ориентировочная стоимость – 2,4 млрд рублей.

Новое здание для внутренних авиалиний

Предполагается, что в существующем здании аэропорта разместится международный терминал, а рядом с ним пристроят новое помещение для внутренних авиалиний площадью 8 тысяч кв. метров.

Необходимость реконструкции аэропорта назрела давно. За последние несколько лет число пассажиров выросло с 300 до 500 тысяч человек в год, и в утренние часы пик существующая инфраструктура уже не позволяет обслуживать горожан и гостей столицы с высоким уровнем сервиса. Сейчас три сотни пассажиров двух рейсов вынуждены размещаться на площади 400 кв. метров.

По словам министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева, первоочередная задача собственников – определиться с внешним видом и технической составляющей зданий. Представленные варианты реконструкции аэропорта еще должны пройти этап обсуждения и согласования с Госглавэкспертизой. "После этого будет подготовлено соглашение между собственниками (компанией "Новопорт" и правительством Алтайского края, – прим. ред.). Его будут готовить экономисты, юристы. Необходимо учесть все риски и затраты, которые понесут собственники. Возможно, будет изменено соотношение долей в уставном капитале или выполнена дополнительная эмиссия. Инвестиционное соглашение также будет проходить общественные обсуждения и правовые экспертизы", – рассказал Александр Дементьев.

На первом этапе необходимо оценить внешний вид здания. Фото: Екатерина Смолихина

Гендиректор аэропорта Виталий Архипенко сообщил, что ориентировочная цена проекта нового здания аэровокзала – 2,4 млрд рублей. "Новопорт" реализовал много и инвестиционных проектов в разных городах, стоимость рассчитана с учетом этого опыта", – пояснил он.

Дорого и не быстро

Конечно, такой дорогостоящий проект окупится нескоро. Однако, по мнению экспертов, в перспективе компания сможет увеличить пассажиропоток, количество маршрутов, а следовательно, и прибыль предприятия. "Да, это "длинный" проект. Сейчас в принципе все проекты такие. Те, которые окупаются за три года, очень мало", – сказал Александр Дементьев, отметив, что на федеральном уровне государственно-частное партнерство по строительству аэропортов "с нуля" рассчитано на 30-45 лет.

По словам министра транспорта, новое здание аэровокзала введут в эксплуатацию не ранее, чем через 4,5 года. "Если мы в этом году, как и планировали, займемся проектированием, на это потребуется минимум 10 месяцев. Примерно год уйдет на проектирование и от 3 до 3,5 лет – на строительство. То есть до ввода объекта в эксплуатацию пройдет не менее 4,5 лет", – сказал Александр Дементьев.

Отметим, что проект не включает реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Аэродром – это федеральное имущество, которое находится в аренде. По словам гендиректора, взлетно-посадочная полоса находится в удовлетворительном состоянии, соответствует требованиям, которые предъявляют к таким объектам, поэтому пока капитальный ремонт там проводить не будут.