Аномальные холода покинут Алтайский край на выходных – ослабление морозов ожидается уже днем в субботу.
Согласно информации регионального Гидрометцентра, в ночь на 9 февраля в регионе будет еще очень холодно. Температура воздуха составит -32...-37 градусов, а местами в северных и восточных районах похолодает до -43 градусов.
Однако днем столбики термометров покажут -20...-25 градусов, местами в предгорьях потеплеет до -12...-17 градусов.
Ночью 10 февраля будет -20...-25 градусов, местами в восточных и предгорных районах до -32 градусов. Днем в воскресенье будет -10...-15 градусов, местами в восточных районах до -20 градусов.
В этот же день в регионе местами прогнозируют снег.
В ночь на понедельник в крае будет -18...-23 градуса, местами в северных районах -25...-30 градусов, а днем температура составит -12...-17 градусов, в северных районах до -22 градусов. В отдельных районах также возможны осадки.
Комментарии
Кто из вас врет??? Сами же вчера писали "Холода в регионе продержатся до середины следующей недели"
http://www.amic.ru/news/433518/
Определились бы...
У