14 февраля влюбленные будут отмечать День святого Валентина. В такой праздник хочется приготовить любимым что-нибудь необычное. Наш эксперт София Корнишина предлагает испечь чудесный йогуртовый торт. Легкий, воздушный, вкусный и запоминающийся, как первый поцелуй.
Чудесный йогуртовый торт ко Дню влюбленных
У меня кольцо диаметром 20 см. Можно использовать разъемную форму.
Что потребуется?
- 350 мл натурального йогурта
- 300 мл молока
- 100 г сахарной пудры
- 15 г желатина
- 10 г какао
Из основных ингредиентов это все, представляете? Но дополнительно я советую:
- 250 г клубники
- 100 г печенья савоярди
- 100 г маршмелоу
- 25 г шоколада (у меня 70%какао)
Как готовить?
1. В холодном молоке развести желатин и дать ему набухнуть в течение 10 минут. Затем распустить его либо на водяной бане (2-3 минуты, не доводя до кипения) либо в микроволновке по 15 секунд×4 раза.
2. Йогурт смешать с сахарной пудрой (для меня 100 г по сладости идеально, но вы можете варьировать на свой вкус. Но знайте, вкус не застывшего торта менее сладкий, чем уже стабилизировавшегося).
3. В йогуртовую смесь влить желатиновое молоко и хорошо перемешать.
4. Мне нравится шоколадная основа. Поэтому 1/4 часть йогуртовой массы я смешиваю с какао и убираю на 10 минут в морозилку. А затем уже на застывший первый слой вливаю оставшуюся часть и отправляю в холодильник до полного застывания на 2,5-3 часа. Затем аккуратно вынимаю из формы.
5. Печенье савоярди (половинки, так как торт не высокий) я обмакиваю в растопленный шоколад и расставляю по всему диаметру торта. Сверху клубника, маршмелоу. Перевязываю ленточкой и готово.
Приятного аппетита. Как вам тортик?
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