Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР ведет проверку по факту столкновения самолета с осветительной мачтой, сообщает телеканал "360".
Инцидент случился в аэропорту "Домодедово" 6 февраля в 20:03.
При посадке воздушного судна, прибывшего из Тюмени, пилот не сумел вовремя остановить его.
В результате лайнер, на борту которого находились 63 пассажира, протаранил осветительную мачту.
К счастью, никто из пассажиров не пострадал. А вот самолет получил повреждения законцовки и предкрылка правого полукрыла.
Комментарии
я представляю как пассажиры напугались