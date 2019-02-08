Мужчина, прогуливаясь в нетрезвом виде по тротуару улицы П. Кучияка в Горно-Алтайске, потерял равновесие и упал под колеса проезжающего пассажирского автобуса, сообщает МВД по Республике Алтай.
В результате наезда 30-летний житель с села Кызыл-Озек получил телесные повреждения различной степени тяжести. Его госпитализировали в республиканскую больницу.
Тестирование на алкоголь водителя общественного транспорта показало отрицательный результат. По факту ДТП полицейские проводят административное расследование. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
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