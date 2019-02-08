Фото: vk.com/barneos22
Военная бронетехника замечена на проспекте Ленина днем в пятницу, 8 февраля.
Снимки БТР на главной транспортной магистрали краевой столицы опубликованы в сообществе Barnaul 22.
Автор заметки задается вопросом: "Почему грузовикам нельзя по Ленина, а БТР можно?"
Комментарии
По кочану!
на подмогу коммунальщикам
потому что, бтр не грузовой автомобиль!
У грузовика пушки нет, а у бтр есть, поэтому можно хоть где ездить )))
А потому что... Поменьше нужно тешить свои комплексы рассуждениями и надуманными обидами почему кому-то живётся лучше и позволяется больше, чем этому автору.
наверное ищет диверсантов, которые трубы рвут каждое утро по всему городу
15 февраля памятная дата России. 30 лет со дня вывода Советских войск из республики Афганистан. Подготовка к мероприятию.