Сотрудники полиции провели обыск в кабинетах Чемальского районного совета депутатов, изъяли компьютеры и бухгалтерию, сообщают "Новости Горного Алтая".
Мероприятие проведено для проверки поступившего заявления о нецелевом расходовании бюджетных средств и мошенничестве при оплате муниципальных контрактов.
По информации издания, правоохранители также дадут правовую оценку действиям представителей райсовета по организации скандально известного корпоратива в кафе "Чемальское подворье".
Напомним, 22 декабря один из отдыхающих народных избранников в нетрезвом виде вступил в конфликт с управляющей заведения. В результате от его рук пострадали две женщины и 14-летний подросток.
Комментарии