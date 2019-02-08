Подросток из Бийска предстанет перед судом по обвинению в краже телефона у знакомой своей бабушки и снятии с баланса сим-карты денежных средств, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
Скамья подсудимых ждет 17-летнего юношу. По версии следствия, в ноябре прошлого года молодой человек, находясь в гостях у своей бабушки, решил украсть сотовый телефон у ее подруги, находящейся в это время в квартире.
"Под предлогом сделать звонок, он попросил у женщины телефон, после чего, проверив баланс сим-карты, на которой была достаточно большая сумма денежных средств, не стал возвращать его хозяйке и ушел домой. В дальнейшем обвиняемый списал деньги с сим-карты потерпевшей в сумме 6 800 рублей и обналичил, распорядившись ими по своему усмотрению. Похищенный сотовый телефон несовершеннолетний продал своему знакомому", – уточняют в СКР.
Парень полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.
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