Пострадавшую увезли на автомобиле скорой помощи / Фото: vk.com/barneos22
Столкновение двух автомобилей произошло на Павловском тракте в Барнауле днем в пятницу, 8 февраля. В результате ДТП пострадала пассажирка одной из машин.
Об аварии в районе остановки "Мастерские" сообщили очевидцы в социальных сетях. Участниками ДТП стали автомобили Nissan и ВАЗ.
На место прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики. Также очевидцы информируют, что пассажирку одной из машин увезли в больницу.
Из-за аварии временно было осложнено движение в сторону спальных районов.
Комментарии
Все в одну сторону едут, там надо в зад сильно въехать, чтобы пассажир в салоне пострадал
номера сопредельного государства на серой машинке?