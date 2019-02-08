Продлен арест водителю BMW, устроившему ДТП с тремя погибшими

Водителю BMW, устроившему ДТП с тремя погибшими, продлили меру пресечения. Он проведет в СИЗО как минимум еще почти два месяца.
Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следователей о продлении срока нахождения обвиняемого под стражей до 2 апреля.
Напомним, что смертельная авария произошла 15 октября прошлого года, когда автомобиль BMW X6 пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора.
В результате машина столкнулась с автомобилем Renault. От полученных травм погибли три пассажира Renault: 5-летняя малышка скончалась на месте ДТП, девочка 3 лет и ее мать умерли в больнице.
Водитель и мужчина-пассажир Renault были госпитализированы. Пассажиру BMW медицинская помощь была оказана на месте аварии.
Комментарии
Все предсказуемо! Максимальное наказание по статье 8 лет. Ни один суд максимум не даст- дети малолетние, родители больные и тд. Дадут максимум лет 6. По УДО может выйти через 3. В СИЗО идет год за полтора. Задача адвокатов его продержать в СИЗО 2года, после чего освободится на законных основаниях.