Жителей Алтайского края просят оказать содействие в установлении местонахождения мужчины, который подозревается в совершении тяжкого преступления в соседней Новосибирской области.
Краевой главк МВД распространил ориентировку на Евгения Владимировича Плоткина 1986 года рождения, который может быть причастен к совершению преступления в Новосибирской области.
"По имеющейся информации, мужчина может скрываться среди лиц без определенного места жительства. Граждан, которые располагают какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 02 или 8-913-775-4643", – говорится в сообщении правоохранителей.
Комментарии