Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Ирину Муравьеву с 70-летним юбилеем, сообщает ФАН.
Глава государства выразил восхищение искренностью, обаянием и талантом актрисы.
"Вас, замечательную актрису, знают по глубоким, многогранным театральным работам и по ярким, запоминающимся, поистине знаковым ролям в кинематографе", – написал в поздравительной телеграмме президент.
Ирина Муравьева сыграла множество главных ролей, но больше всего запомнилась зрителям образами Надежды Клюевой в фильме "Самая обаятельная и привлекательная", Люды Свиридовой – в "Москва слезам не верит" и Нины Соломатиной – в "Карнавале".
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